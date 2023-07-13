Sahipsiz sıpa Fıstık barınakta biberonla besleniyor

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Fıstık'ı eşiyle yol kenarında bulduklarını belirten Koç, "Otoyol üzerinde boş bir arazide sadece kulaklarını gördüğümüz bir can vardı. Önce, 'Acaba bu ceylan mı, burada ne işi var?' diye düşündük.