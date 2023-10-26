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        Haberler Gündem Sakarya'daki fabrikada korkutan patlama: İşçiler dışarı kendilerini zor attı

        Sakarya'daki fabrikada korkutan patlama: İşçiler dışarı kendilerini zor attı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Arma Filtre fabrikasında otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda meydana gelen patlama neticesinde bir kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:27
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        Sakarya'da fabrikada patlama
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        Arifbey Mahallesi, 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Arma Filtre fabrikasında otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

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        BİR KİŞİ YARALANDI

        Fabrikanın her bölgesinden duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken meydana gelen olayda bir kişinin yaralandığı ve özel araçla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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        KORKUYA YOL AÇTI

        Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri gerçekleştirdikleri soğutma çalışması sonrasında yangını söndürdü. Polis ekipleri büyük korku oluşturan patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

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        #sakarya
        #Arifiye
        #haberler
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