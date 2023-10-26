Sakarya'daki fabrikada korkutan patlama: İşçiler dışarı kendilerini zor attı

Arifbey Mahallesi, 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Arma Filtre fabrikasında otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Fabrikanın her bölgesinden duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken meydana gelen olayda bir kişinin yaralandığı ve özel araçla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.