Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 427 milyon 605 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Sakarya, ilk çeyrek ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren kent, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 5,4 katkı sağladı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik elektronik ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Martta şubat ayına göre ihracatını yüzde 8,2 artıran kentten yılın ilk çeyreğinde 139 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 427 milyon 605 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 90,2 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörün ocak-mart dönemi dış satımı 1 milyar 287 milyon 916 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 27 milyon 635 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 17 milyon 803 bin dolarla "makine ve aksamları", 16 milyon 131 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 13 milyon 365 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 12 milyon 992 bin dolarla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" izledi.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA YAPILDI

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 173 milyon 983 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 28,4 artış oldu.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 158 milyon 315 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 131 milyon 591 bin dolarla İspanya, 116 milyon 884 bin dolarla Almanya ve 97 milyon 629 bin dolarla İtalya izledi.

"ÜRETİM KATLANARAK DEVAM EDİYOR"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, hem Türkiye'de hem de Sakarya'da üretimin devam ettiğini belirterek, "Özellikle pandeminin geçen yıl ülkemize girdiğini düşündüğümüzde mart ve nisanda üretim sektöründe bazı düşüşler yaşadık. Keza otomotiv sektöründe de şehrimizin lokomotifi Toyota'da da duruşlar oldu fakat mayıs itibarıyla toparlanma başladı ve üretim katlayarak devam etti." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 10 MİLYAR DOLARI AŞMAK"

Altuğ, 2018'de kentte ihracat yapan 300 firma sayısının bu yıl 600'e çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracat rakamları da ihracatçı sayısı da artıyor. Sakarya, şu anda 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatta 6 milyar dolarları biraz aşacak gibi görünüyor. Hedefimiz, 2023 yılında yaklaşık 1000 ihracatçıya ulaşıp 10 milyar doları aşmak olacak. Bu hedef bize çok uzak görünmüyor. Zira yeni organize sanayi bölgelerine hem ülke içi hem de dışından yatırım çalışmaları sürüyor. Dolayısıyla 10 milyar dolar hedefi, 2023 itibarıyla aşacağız gibi görüyoruz. Bu, Sakarya ve Türkiye adına mutluluk verici. Özellikle Sakarya'da yatırımların artması için elimizden geleni yapıyoruz."

Sakarya'nın hem tarımsal hem endüstriyel anlamda üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Altuğ, "Bunun faydasını ihracat olarak görüyoruz. Pandemi döneminde bir tek yeme-içme sektörü kapalı. Onun haricinde üretim çok ciddi anlamda devam ediyor. Sakarya olarak her ay yeni bir ihracat rekoru kırarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Yayınlayan : Bülent Karaaslan

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek
İŞ-YAŞAM'Çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz'
TÜRMOB'dan "tam kapanma" döneminde tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinde erteleme talebi
İŞ-YAŞAMVergi mükellefleri için mücbir sebep talebi
Çimento sektöründe iş güvenliği eğitimleri sonuç verdi
İŞ-YAŞAM“Güvenle büyü Türkiye”
Aselsan kârını yüzde 34 artırdı - Haberler
İŞ-YAŞAMAselsan kârını yüzde 34 artırdı
Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Son dakika... Emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi belli oldu
İŞ-YAŞAMEmekliye bayram ikramiyesi belli oldu
Kripto para yatırımı nasıl yapılır?
İŞ-YAŞAMKripto para yatırımı nasıl yapılır?
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
İŞ-YAŞAMİstanbul'un en uzun tüneli açılıyor
VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
İŞ-YAŞAMVakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
Halkbank'tan Paraf için yeni avantajlar
İŞ-YAŞAMHalkbank'tan Paraf için yeni avantajlar