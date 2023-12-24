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        Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor

        Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde aşçılık kursuna katılan çoğu kadın 22 kursiyer, Türk ve dünya mutfaklarını öğrenme fırsatı yakalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:11
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        Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor
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        Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde aşçılık kursuna katılan çoğu kadın 22 kursiyer, Türk ve dünya mutfaklarını öğrenme fırsatı yakalıyor.

        Bu yıl ilki düzenlenen aşçılık kursunda mutfak kültürüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, yemeklerin önemli püf noktalarını usta öğreticilerden öğreniyor.

        Gaziantep mutfağıyla eğitime başlayan kursiyerler, hünerlerini yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklere yansıtıyor.

        Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, farklı coğrafyalarda bulunan çeşitli lezzetleri kursiyerlere öğreterek onları aşçı olarak yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

        Kursiyerlerin almış olduğu aşçı yardımcılığı ve aşçılık belgeleriyle çeşitli kurumlarda kendilerine istihdam imkanı bulduğuna işaret eden Kıral, "Geleceğin aşçılarını yetiştiriyoruz. Buradan aldıkları kurs sonucunda kadınlarımız iş sahibi oluyorlar." dedi.

        Yöresel yemek uzmanı ve yemek kitabı yazarı Gülsen Yıldız da sadece Antep mutfağını öğretmekle kalmayacaklarını, Balkan ve Kafkas yemeklerini de göstereceklerini belirterek, kursiyerlere kollarında altın bilezik olması için eğitimi bitirip belge almalarını tavsiye etti.

        Kursiyerlerden Mihriban Kaya, Gaziantep mutfağıyla alakalı hiçbir bilgisi olmadığı için kursa katıldığını, diplomayı alıp iş yeri açacağını kaydetti.

        Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Özbekistanlı Şakrayof Bozorof da Türk mutfağını öğrenmenin çok zevkli olduğunu söyledi.

        Türk ve Özbek mutfaklarını birleştirerek sahada çalışmalar yaptıklarını anlatan Bozorof, "Şu an hocamla beraber ileride gençlerimiz için kitap çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

        Derslerin keyifli ve çok iyi geçtiğini dile getiren Arife Bozbey ise burada yeni şeyler öğrenmenin çok faydalı olduğunu, belgesini alıp iş hayatına atılmayı istediğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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