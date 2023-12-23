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        Sakaryaspor - Kocaelispor: 3-1

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:55
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        Sakaryaspor - Kocaelispor: 3-1
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        STAT: Yeni Sakarya Atatürk

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal

        SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi, Sinan Kurt (Dk. 46 Rotman), Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Kassongo (Dk. 74 Ndlovu)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Fofana (Dk. 67 Mert Çölgeçen), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Barış Alıcı (Dk. 67 Emre Gültekin), Candeias, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Tanque

        GOLLER: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Ndlovu (Sakaryaspor) - Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Cihan Topaloğlu, Roshi (Sakaryaspor) - Emir Ortakaya, Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

        1'nci Lig'in 17´nci haftasında Sakaryaspor kendi evinde karşılaştığı Kocaelispor´u 3-1 mağlup etti.

        31´inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Kocaelispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Sakaryaspor defansının arkasına gönderilen yüksek bir top ile hücuma başladı. Hızlı gelişen hücumda sağ çizgiden Barış Alıcı´nın asisti ile Cem Ekici topu ceza sahası içerisinden ağlara gönderdi: 0-1.

        40'ıncı dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Sakaryaspor'un geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazında Del Valle'nin vurduğu plase şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonlandı.

        68´inci dakikada Sakaryaspor öne geçti. Sakaryaspor'da Ali Ülgen, Hasan Kılıç´tan aldığı pasla ceza sahasının hemen dışarısından çektiği sert şut ile golü buldu: 2-1.

        80´inci dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta geliştirdiği hızlı atakta, Del Valle´nin verdiği ara pasını alan Ndlovu, ceza sahası sol çaparzından vurduğu şut ile topu filelerle buluşturdu: 3-1.

        Mücadeleyi Sakaryaspor, 3-1 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Merkez - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-12-23 21:53:04

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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