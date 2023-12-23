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        Sakarya'da motosiklete çarpmamak için manevra yaparken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:30
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        Sakarya'da motosiklete çarpmamak için manevra yaparken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Dörtyol mevkisindeki kavşaktan Kocaali istikametine seyreden 54 ADN 212 plakalı otomobilin sürücüsü Sait S, kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalışan Hasan Y. kontrolündeki plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, ancak otomobil devrilerek karşı şeride sürüklendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Sait S, sağlık personelince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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