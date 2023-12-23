Sakarya ve Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Sakarya ve Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çocukların da katılımıyla düzenlenen protesto eylemleriyle kınandı.

Sakarya ve Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çocukların da katılımıyla düzenlenen protesto eylemleriyle kınandı.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "İsrail bir terör devletidir", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'deki çocuklar için barış ve güvenlik", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Faruk Kılıman, İsrail'in saldırılarında 20 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin 8 bininden fazlasının çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğunu söyledi.

Kılıman, saldırılarda 200'den fazla doktor, 97 gazeteci, 35 sivil savunma görevlisi ile yüzlerce sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'in dünyanın gözü önünde savaş suçu işlediğini kaydetti.

Siyonizmin bölge barışının önündeki en büyük engel, dünya barışına en büyük tehdit olduğuna işaret eden Kılıman, "Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkacağız, sonuna kadar zalimlere karşı mücadele edeceğiz. Müstekbirlerle mücadele edenlere de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ayağa kalktık, kıyamdayız, zulme razı olmayacağız. İşgal ve soykırım son bulana kadar, Kudüs özgür olana kadar susmayacağız." diye konuştu.

Kılıman, İslam ülkelerine siyonist işgale ve vahşete karşı caydırıcı adımlar atılması için çağrıda bulundu.

Saldırılarda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ı "Dünya Şehit Çocuklar Günü" olarak ilan ettiklerini aktaran Kılıman, "Her yıl 23 Aralık'ta Gazzeli Rim'in doğum gününde siyonist katilleri lanetleyeceğiz ve küçük şehitleri anacağız." dedi.

Kılıman, ayrıca, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, "Dünkü saldırının ve Gazze'deki katliamların asıl failleri olan ABD'yi, terör şebekesi İsrail'i ve kuklaları olan terör örgütlerini lanetliyoruz." diye konuştu.

Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 12 yaşındaki Muhammed Eker de açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından 10 yaşındaki Hümeyra Kırhan da Gazze'de yaşananları anlatan masal okudu.

Daha sonra çocuklar, yaşamını yitiren Gazzeli Rim ve diğer çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankarta Filistin bayrağında yer alan siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz renklerle el baskısı yaptı.

- Karabük

Karabük'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yaptı.

Grup üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla 100. Yıl 1002. Cadde'de "Cennete Doğan Çocuklar" etkinliğinde bir araya geldi.

Sloganlar atan grup üyelerinin çocuklarla yaptığı yürüyüş, Pazaryeri Camisi önünde sona erdi.

Burada grup adına açıklama yapan 8 yaşındaki Muhammed Fatih Lord, Gazze'de yaşananlara değinerek, şunları kaydetti:

"Dünya kurulduğu günden beri Kudüs İslam'ındır, Müslümanlarındır. Kıyamete kadar da İslam'ın ve Müslümanların olacaktır. Kudüs'te her geçen gün Filistinlilerin evlerine zorla el konuluyor, tapulu arazileri, binaları ve dükkanları gasbedilip yerleşimci denilen hırsızlara veriliyor. Bu sebeple Kudüs'te bundan 10 yıl önce 700 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaşarken bu sayı şu an için sadece 300 bin."

Lord, Filistin'de yaşayan Müslümanların 75 yıldır maruz kaldıkları baskı, şiddet, eziyet ve zulme "dur" demek için "Aksa Tufanı" adını verdikleri direniş hareketi başlattıklarını dile getirerek, "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki Müslüman yöneticilerin hakim olduğu zamanlarda sadece Müslümanlar değil, Hıristiyan ve Yahudiler de Kudüs'te huzur ve güven içinde yaşamıştır. Ancak bölgede özellikle 400 yıllık Osmanlı egemenliğinin sonlanmasıyla barış ve huzur da sona ermiş; 75 yıldır süren bu zulüm artarak devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 5 yaşındaki Ahsen Erva Arslan, şiir okudu. Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.