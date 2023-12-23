SUBÜ Ferizli MYO'nun yeni hizmet binası açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nun yeni hizmet binası açıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, SUBÜ'nün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, bu gelişime şahit olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kentte son derece şık ve kullanışlı bir eğitim binası kazandırıldığını vurgulayan Karadeniz, "Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize, hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz akademiden aldığı güç ve buralardan yetişen nitelikli insanlarla, hızlı kalkınmasını sürdürecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da binanın hizmete açılma süreci ve özelliklerinden bahsetti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize kucak açan, onlara ev sahipliği yapan Ferizli halkına da teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda ilçedeki OSB'nin gelişmesiyle MYO'muz da ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimini sürdürecektir. 922 öğrencimizin öğrenim göreceği yeni binamızın, şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Daha sonra Ferizli İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı'nın dualarıyla açılış kurdelesi kesilmesinin ardından, binanın yapımına katkı sağlayanlara plaket verildi.

Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, akademisyenler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı.