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        Söğütlü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:28
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        Söğütlü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte Kaymakam Cevat Gün, Kızılay otobüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra kan bağışında bulunan Gün, kampanyaya, kurum müdürlerinden, memurlardan, muhtarlardan vatandaşlara kadar çok geniş katılımın olduğunu söyledi.

        Kanın acil değil, her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gün, vatandaşların kan bağışı yapmalarını istedi.

        Türk Kızılay çalışanlarını da tebrik eden Gün, düzenli kan bağışında bulunanlara belgelerini takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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