SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Tarihin en düşük seviyesini gören Sapanca Gölü için koruyucu çalışmalar yürütülecek
EMRE AYVAZ - Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan ve su seviyesi "kritik" eşiğe gerileyen Sapanca Gölü'nün korunması için alternatif kaynak geliştirilmesi, kaçak kullanımın önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin muhafazasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
