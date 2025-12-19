Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Tarihin en düşük seviyesini gören Sapanca Gölü için koruyucu çalışmalar yürütülecek

        EMRE AYVAZ - Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan ve su seviyesi "kritik" eşiğe gerileyen Sapanca Gölü'nün korunması için alternatif kaynak geliştirilmesi, kaçak kullanımın önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin muhafazasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Giriş: 19.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:07
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Tarihin en düşük seviyesini gören Sapanca Gölü için koruyucu çalışmalar yürütülecek
        Anadolu Ajansının

