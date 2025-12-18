Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Y.E.D, E.B'ye (21) silahla ateş etti.

        E.B. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Sakarya'da toplu ulaşım filosuna 5 yeni metrobüs daha eklendi
        Sakarya'da toplu ulaşım filosuna 5 yeni metrobüs daha eklendi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da 550 kilometrelik altyapı ağı yenilendi
        Sakarya'da 550 kilometrelik altyapı ağı yenilendi
        Sakarya'nın festivali "FestBurada" cuma günü başlıyor
        Sakarya'nın festivali "FestBurada" cuma günü başlıyor
        Sakarya'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
        Sinemaseverler OSM'de buluştu
        Sinemaseverler OSM'de buluştu