Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Y.E.D, E.B'ye (21) silahla ateş etti.
E.B. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.