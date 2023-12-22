Taraklı'da bekçilerin yaralı halde bulduğu kedi tedavi altına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, bekçiler tarafından yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

Ankara Caddesi'nde devriye atan bekçiler, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen kediyi yol kenarında buldu.

Daha sonra bekçilerin durumu bildirmesine üzerine Taraklı Belediyesi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kedi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.