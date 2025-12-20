Habertürk
        Sakarya'da festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi

        Sakarya'da festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:11
        Sakarya'da festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi
        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

        Geyve Belediyesinin desteğiyle Sakarya Rizeliler Derneğince "1. Geyve Hamsi Festivali" düzenlendi.

        Geyve kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi katılımcılara dağıtıldı.

        Festival alanında Karadeniz'in farklı bölgelerine ait yöresel ürünler ve geleneksel kıyafetler sergilenirken, kemençe eşliğinde horon oynandı.

        Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, AA muhabirine, festival alanındaki tezgahlarda Karadeniz'in tüm illerine ait ürünleri gördüklerini belirterek, "Çok güzel bir başlangıç oldu, umarım hayırlı olur." dedi.

        Sakarya Rizeliler Dernek Başkanı Erkan Azman da festivalde, Karadeniz'in her köşesinden yöresel ürünler ve geleneksel kıyafetler sergilendiğini dile getirerek, "Bugün vatandaşlarımıza 1 ton hamsi dağıtıyoruz. Sakarya, Osmanlı'dan bu yana farklı coğrafyalardan insanların kardeşçe yaşadığı bir şehir. Biz de bu kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Vatandaşlarımızı karşılıyor, onlarla sohbet ediyor ve güzel anılar bırakmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Katılımcı Yasin Ağman ise festivalde güzel vakit geçirdiklerini belirterek", Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Hamsimizi de aldık, etkinlik bizim için çok keyifli geçti." ifadesini kullandı.

        Esnaf Şerif Erdoğan, festivalde birinci önceliklerinin, Karadeniz'in yöresel ürünlerinin tanıtılması olduğunu kaydetti.

        Stantlarda Karadeniz'in sevilen yöresel ürünlerinin sergilendiğini aktaran Erdoğan, "Etkinlik sayesinde hem kültürel ürünler tanıtıldı hem de vatandaşlarla güzel bir buluşma gerçekleşti." dedi.

        Katılımcıların Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacağı etkinlik yarın sona erecek.

