Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, sürücü ile yanındaki H.S, İ.S. ve N.S. yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.