Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:39 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Adapazarı-Karasu yolu Kömürlük Mahallesi mevkisinde Y.T. yönetimindeki 54 DT 423 plakalı hafif ticari araçla, B.K. idaresindeki 54 ALZ 482 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, sürücü ile yanındaki H.S, İ.S. ve N.S. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 37 mahallede şap karantinası başlatıldı
        Sakarya'da 37 mahallede şap karantinası başlatıldı
        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı
        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı
        Karasu'da 37 mahalleye şap kısıtlaması
        Karasu'da 37 mahalleye şap kısıtlaması
        Sakarya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü