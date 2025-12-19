Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 18:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:29
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan O.Y'ye çarptı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde O.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        O.Y'nin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü E.K. ise jandarma komutanlığına götürüldü.

        Olay yeri yakınında üst geçit olması dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

