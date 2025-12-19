Habertürk
        Sakarya'da "FestBurada 2. Şehir Festivali" başladı

        Sakarya'da "FestBurada 2. Şehir Festivali" başladı

        Sakarya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "FestBurada Şehir Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:59 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:59
        Sakarya'da "FestBurada 2. Şehir Festivali" başladı
        Sakarya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "FestBurada Şehir Festivali" başladı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Adapazarı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılışı dolayısıyla Dernekkırı Millet Evi'nde tören gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kamu hizmetinin, millet hizmeti olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha güvenli, daha sağlıklı şehir bırakmak adına eğitimli ve sosyal yönleri gelişmiş gençleri yetiştirmek zorunda olduklarını söyledi.

        Sanatın, kültürün ve birlikteliğin bulunmadığı yerde huzurun da olmayacağını dile getiren Alemdar, etkinlikle kardeşliği pekiştirmeye, esnafı vatandaşla buluşturmaya, ailelerin çocuklarıyla eğlenmelerine fırsat tanıyan çalışmanın ortaya konulduğunu kaydetti.

        Kentin gelişmesi ve yarınları için birliğe, beraberliğe, samimiyete ihtiyaç olduğunu dile getiren Alemdar, "Artık üreten Türkiye, artık üreten Sakarya, ürettiğiyle, halkının refah hediyesi adına güçlendiren, zenginleştiren, sosyalleştiren bir Sakarya olma yolunda devam ediyoruz." dedi.

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da festivalin, kentin üretim gücünü, kültürel zenginliğini, ticari dinamizmini ve birlikte yaşama ruhunu aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi.

        Etkinliğin kültürün sanatla, eğlencenin ticaretle, yerel değerin şehir vizyonuyla buluştuğu kıymetli bir zemin olduğunu dile getiren Işıksu, "Bir şehir, yöneten insanıyla, paylaşan esnafıyla, düşünen gençliğiyle ve birlikte hareket edebilme kabiliyetiyle daha güzel yarınlara ilerler. Bu festival, tam olarak da bu anlayışın bir ürünüdür. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamızla yerel üretimi destekleyen, esnafımızı görünür kılan, kadınlarımızı, gençlerimizi ve girişimcilerimizi ticaretin merkezine alan çok yönlü organizasyonu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da sonraki yıllarda festivali daha da büyüterek kentin farklı noktalarında yapmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

        SATSO Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Behlül Bayrak, festivalin, yerel yönetimin, ticaretin ve emeğin görünür olduğu, kentin sosyal hayatına değer katan organizasyon olduğunu belirterek, esnafı, üreticiyi ve girişimciyi destekleyen, şehrin ticari dinamizmini güçlendiren çalışmaları önemsediklerini vurguladı.

        Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, stantları gezdi, yöresel ürünleri inceledi.

        Paneller, konserler, yöresel kıyafet sunumu, açık hava sineması, müzik dinletisi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinin düzenleneceği festival, 21 Aralık'ta sona erecek.

