Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 ilçede 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 95 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 5 parça uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen materyal ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
