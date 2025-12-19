Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 37 mahallede şap karantinası başlatıldı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 37 mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:03
        Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerindeki 3 işletmede aktif olarak şap hastalığı mihrakının bulunduğunu kaydetti.

        Şap hastalığıyla ilgili denetimlerin devam ettiğini belirten Arslan, "Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerine kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı." ifadesini kullandı.

        Arslan, şap hastalığı ve karantina süreciyle ilgili 40 mahalle muhtarının bilgilendirildiğini aktararak, "Mahallelerdeki hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi." değerlendirmesinde bulundu.

        Aşılama çalışmalarına vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti:

        "Şap hastalığı nedeniyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları kapsamında 12 bin 725 büyükbaş hayvan aşılandı. Rapel şap aşılaması çalışması kapsamında da 6 bin 800 büyükbaş hayvan aşılandı. Rapel aşılama çalışmaları devam ediyor. Hastalık bulunan mahallelere şu ana kadar 15 ziyaret yapıldı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

