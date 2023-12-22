Sakarya'da, SERA AŞ'nin ürettiği ürünler kozmetik sektörüne sunulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan SERA AŞ'de üretilen ürünler, kozmetik sektörünün hizmetine sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi SERA AŞ ile Rena Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi arasında sürdürülebilir ortak iş gücü hedef ve esaslarına dayalı olarak kozmetik ürün iş birliği sözleşmesi imzalandı.

SERA AŞ'nin ürettiği ürünler, sözleşme imzalanan güzellik merkezleri ile ulusal ve uluslararası kozmetik pazarlarında yer alacak.

B kapsamda üretilen esans yağlar ve kozmetik ürünler de sektörün önemli pazarlarında tüketiciye sunulacak.