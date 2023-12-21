Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Üniversite öğrencileri, Sakarya'nın doğal güzelliklerini gezdi

        Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tanıtım gezisinde doğal güzellikleri yakından gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencileri, Sakarya'nın doğal güzelliklerini gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tanıtım gezisinde doğal güzellikleri yakından gördü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünce şehrin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan tanıtım gezileri devam ediyor.

        Bu kapsamda son gezinin konuğu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türkiyat Öğrenci Topluluğu öğrencileri oldu.

        İl Ormanı Tabiat Parkı'yla geziye başlayan öğrenciler, burada doğa içinde yürüyüş yaptıktan sonra Acarlar Longozu'na geçti.

        Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki longozda doğanın tadını çıkaran öğrenciler, bölgenin ekosistemi ve koruma çalışmaları hakkında bilgi edindi.

        Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretildiği Melen Botanik Vadisi'ni de gezen öğrenciler, ürünlerin yetiştirilme aşamalarını öğrendi.

        Daha sonra Karasu'da Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktayı ziyaret edip sahilde vakit geçiren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Sakarya'nın zengin kültürel ve doğal mirasının gezilerle tanıtılmaya, gelecek nesillere aktarılmaya devam edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın "gönüllü öğretmenleri" mahallenin çocuklarına ders anlatıyor
        Sakarya'nın "gönüllü öğretmenleri" mahallenin çocuklarına ders anlatıyor
        Sakarya'da ortaokul öğrencileri, Gazzeli akranlarıyla dayanışma ve barış iç...
        Sakarya'da ortaokul öğrencileri, Gazzeli akranlarıyla dayanışma ve barış iç...
        SUBÜ'de afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi verildi
        SUBÜ'de afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi verildi
        Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, boccede yeni şampiyonluklar hedefliyor
        Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, boccede yeni şampiyonluklar hedefliyor
        Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları ödülle...
        Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları ödülle...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa