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        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:51
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        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

        Sakaryaspor ile Kocaelispor, 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

        Ligde çıktığı 16 maçta 8 galibiyeti, 5 beraberliği ve 3 mağlubiyeti bulunan Sakarya temsilcisi, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

        - "Devre arasına daha keyifli, daha mutlu girmek istiyoruz"

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Kocaeli ile yapacakları önemli maçı kendi seyircilerinin önünde oynayacaklarını söyledi.

        Antrenman öncesi takımla toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şanlı, "Onlara sadece şunu söyledim; 'Çok fazla konuşulacak bir şey değil. İstediğimi anlatayım, anlamayacaksınız çünkü bu maça odaklanmış durumdasınız.' Hem takım hem camia, bütün şehir bu maça odaklanmış durumda. Bunun bilincinde sahada olacağız. Sonuçta bir derbi, seyircimizin önünde oynuyoruz. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeden aynı oyun ve coşkuyla sahada olacağız. En önemlisi mücadele gücümüz daha yüksek olacak. Bu düşünceyle sahada olduğumuzda istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Şanlı, ligin hareketli bir şekilde devam ettiğini, bu sezon sürpriz karşılaşmaların da olduğunu belirterek, istek ve inançla kazanılmayacak maç olmadığını dile getirdi.

        Futbolda şansın da önemli olduğuna işaret eden Şanlı, "Bazen kötü oynayarak da kazanabilirsiniz. Bu istemeyle alışkanlıkla alakalı. Şu anda bizim kaybetmeme alışkanlığımız daha fazla oturdu. Daha iyi hazırlanan takım kazanabiliyor. Şu anda ligde de üst taraf ciddi anlamda karışmış gibi gözükse de ligin son maçları oynanacak, oynanıyor. Maç maç düşünüp bu derbi maçı da kazanıp devre arasına daha keyifli, daha mutlu girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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