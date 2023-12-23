Stat:YeniSakarya Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk.46 Rotman), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Roshi, Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Erdi Dikmen

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Candeias, Atila Turan, Fofana (Dk. 66 Mert Çölgeçen), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Ceylan, Souza

Goller: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Dino (Sakaryaspor), Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Cihan Topaloğlu, Dk. 84 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 60 Emir Ortakaya, Dk. 82 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

SAKARYA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.