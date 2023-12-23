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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:11 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk.46 Rotman), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Roshi, Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Erdi Dikmen

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Candeias, Atila Turan, Fofana (Dk. 66 Mert Çölgeçen), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Ceylan, Souza

        Goller: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Dino (Sakaryaspor), Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 82 Cihan Topaloğlu, Dk. 84 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 60 Emir Ortakaya, Dk. 82 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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