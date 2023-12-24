Sakarya'da 38 kişiye istihdam sağladığı fabrikada 3 ülkeye ihracat yapıyor Sakarya'da açtığı fabrikada 38 kişiye istihdam sağlayan girişimci Fatih Keleş, 3 ülkeye gönderdiği çelik konstrüksiyon ve endüstriyel yapı malzemelerini ihraç ettiği ülke sayısını artırarak sektöre katma değer sağlamayı hedefliyor.

Sakarya'da açtığı fabrikada 38 kişiye istihdam sağlayan girişimci Fatih Keleş, 3 ülkeye gönderdiği çelik konstrüksiyon ve endüstriyel yapı malzemelerini ihraç ettiği ülke sayısını artırarak sektöre katma değer sağlamayı hedefliyor.

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar endüstri kuruluşunda çalışan 45 yaşındaki Keleş, 2016'da kendi firmasını kurdu.

Arifiye ilçesindeki fabrikada çelik konstrüksiyon ve endüstriyel yapı malzemeleri üreten firma, kısa sürede Türkmenistan, Tanzanya ve Kenya'ya ihracat gerçekleştirdi.

Yurt dışı satışlarını başka ülkelerle taçlandırmak için girişimlerini sürdüren şirket, salgın süreciyle talep gören konteyner ve bungalov ev üretimine de başladı. Ürettiği konteyner ve bungalov evleri sadece iç piyasaya gönderen firma, dış satıma yönelik girişimlerine devam ediyor.

Fabrikasında 38 kişiye istihdam sağlayan firmanın sahibi Fatih Keleş, AA muhabirine, şirketlerinin 7 yıldır çelik sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

İşlerinin yüzde 70'inin endüstriyel yapılar, fabrika binaları, çelik konstrüksiyon üretimi ve imalatı olduğunu vurgulayan Keleş, "Aynı zamanda ihracatımız mevcut. İşimizin yüzde 30'luk kısmı konteyner ve prefabrik üzerine kurulu. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Keleş, şu ana kadar Türkmenistan, Tanzanya ve Kenya olmak üzere 3 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirerek, "Girişimlerimizle ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çelik sektörüne ilginin son yıllarda katlanarak arttığına değinen Keleş, yeni organize sanayi bölgelerinin ve fabrikaların açılması ile hükümetin ihracata yönelik yaptığı atılımların, endüstriyel yapılara talebin daha çok olmasını sağladığını ve çelik konstrüksiyon üretiminin katlanarak devam ettiğini belirtti.

Keleş, konteyner ve bungalov ev yapımına yeni başladıklarına değinerek, bu ürünlerin ihracatı için de çeşitli atılımlar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.