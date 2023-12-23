Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında takıma katılacaklarla birlikte bir kamp süreci geçireceklerini kaydetti.

Ligde istedikleri yere yaklaştıklarını belirten Karslı, devre arasında katkı sağlayacak oyuncularla lig sonunun iyi olacağını ifade etti.

"Ligin sonunda kendimizi zirvede görmek istiyoruz. En zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım." diyen Karslı, "İki ya da üçteki pozisyonlarımız da nerede olacak, orayı nasıl değerlendireceğimiz önemli. Gidebileceğimiz en son limite kadar gideceğiz, en yukarıda rakip puan kaybettikçe biz aradaki o puanı kapatmaya çalışacağız. Diğer türlü matematiksel hesaplar artık zihnimizin dışında. İyi oyun oynayalım. Hatırlanabilecek skorlar olsun, bir anı bırakılsın, bir şampiyonluk daha yaşansın." ifadelerini kulandı.

Karslı, Kocaelispor'da geçiş oyununun olduğunun farkında olduklarına değinerek, maçın ikinci yarısında gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Karslı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı diledi.

- Kocaelispor cephesi

Kocaelispor yardımcı antrenörü Mutlu Dervişoğlu da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tansiyon rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirterek, Sakarya deplasmanına gelirken ligde ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, devre arasına giderken konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Takımın karşısında ezeli bir rakip olduğunu ifade eden Dervişoğlu, rekabetin öneminin farkında olduklarını, istedikleri bir skorla sahadan ayrılma amacıyla sahaya çıktıklarını aktardı.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini, ikinci yarının da ilk bölümlerinde üstünlük kurmalarına karşın yedikleri ikinci golün ardından üstünlüğü rakibe kaptırdıklarını dile getiren Dervişoğlu, "O noktada yaptığımız hamleler maalesef beklediğimiz katkıyı sunmadı ama biz geleceğe dönük Kocaelispor'un hedefinden herhangi bir sapmanın olmadığını, sezon sonunda Kocaelispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.