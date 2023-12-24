Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi

        Sakarya'daki tarihi Orhan Camisi'nde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'daki tarihi Orhan Camisi'nde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.

        Bu kapsamda Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Mehmet Aşık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır boylarında yıllardır teröristlerle mücadele verdiğini söyledi.

        Vatan uğrunda nice ocakların söndüğünü, fidanların gittiğini, genç yavruların şehit olduğunu belirten Aşık, "Biz ne kadar onu idrak etmeye çalışsak da ateş düştüğü yeri yakıyor kardeşlerim. Ne yapacağız? Şu anda duaların kabul gördüğü seher vaktinde ellerimizi açacağız, gönüllerimizi vereceğiz; samimi şekilde dua edeceğiz. Dua, müminin silahıdır. Rabb'im kabul buyursun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Fred'in cezası açıklandı!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Sakaryaspor - Kocaelispor: 3-1
        Sakaryaspor - Kocaelispor: 3-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
        Sakarya'da motosiklete çarpmamak için manevra yaparken devrilen otomobilin...
        Sakarya'da motosiklete çarpmamak için manevra yaparken devrilen otomobilin...
        Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı