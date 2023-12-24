Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi Sakarya'daki tarihi Orhan Camisi'nde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

Sakarya'daki tarihi Orhan Camisi'nde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır boylarında yıllardır teröristlerle mücadele verdiğini söyledi.

Vatan uğrunda nice ocakların söndüğünü, fidanların gittiğini, genç yavruların şehit olduğunu belirten Aşık, "Biz ne kadar onu idrak etmeye çalışsak da ateş düştüğü yeri yakıyor kardeşlerim. Ne yapacağız? Şu anda duaların kabul gördüğü seher vaktinde ellerimizi açacağız, gönüllerimizi vereceğiz; samimi şekilde dua edeceğiz. Dua, müminin silahıdır. Rabb'im kabul buyursun." diye konuştu.