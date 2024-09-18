Saklama kabı devi Tupperware iflas başvurusunda bulundu

ABD'li gıda saklama kapları üreticisi Tupperware Brands, artan mali kayıplarla karşı karşıya kaldığı için ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirket, iflas süreci boyunca faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor ve mahkemeden işletmeyi satma sürecini başlatmak için izin isteyecek.

Reuters'ın aktardığına göre, Tupperware, Chapter 11 iflas koruması için başvuruda bulundu. Bu, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için borçlarını yeniden yapılandırmasına ve mali durumunu düzeltmesine fırsat tanıyor. İflas başvurusunda, şirketin tahmini varlıkları 500 milyon - 1 milyar dolar, yükümlülükleri ise 1 milyar - 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

REKLAM İcra Kurulu Başkanı Laurie Goldman yaptığı açıklamada, “Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi” dedi. TUPPERWARE BRANDS GIDA SAKLAMA KAPLARI SATMASIYLA ÜNLENMİŞTİ Şirketin popülaritesi 1950'lerde, savaş sonrası kuşaktan kadınların güçlenme ve bağımsızlık arayışıyla evlerinde “Tupperware partileri” düzenleyip gıda saklama kapları satmasıyla patlamıştı. Ancak, daha ucuz ve daha çevre dostu kaplar üreten rakiplerine karşı üstünlüğünü kaybetti. Öte yandan salgın sonrası işçilik, navlun ve plastik reçine gibi hammadde maliyetlerindeki artış da şirketin işlerini baskıladı.