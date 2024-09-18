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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Saklama kabı devi Tupperware iflas başvurusunda bulundu - İş-Yaşam Haberleri

        Saklama kabı devi Tupperware iflas başvurusunda bulundu

        Tupperware Brands iflas koruması için başvuruda bulundu. Bir zamanlar ikonik olan gıda saklama kaplarına olan zayıf talep nedeniyle artan kayıplara yenik düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:27
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        Tupperware iflas başvurusunda bulundu
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        ABD'li gıda saklama kapları üreticisi Tupperware Brands, artan mali kayıplarla karşı karşıya kaldığı için ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirket, iflas süreci boyunca faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor ve mahkemeden işletmeyi satma sürecini başlatmak için izin isteyecek.

        Reuters'ın aktardığına göre, Tupperware, Chapter 11 iflas koruması için başvuruda bulundu. Bu, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için borçlarını yeniden yapılandırmasına ve mali durumunu düzeltmesine fırsat tanıyor. İflas başvurusunda, şirketin tahmini varlıkları 500 milyon - 1 milyar dolar, yükümlülükleri ise 1 milyar - 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

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        İcra Kurulu Başkanı Laurie Goldman yaptığı açıklamada, “Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi” dedi.

        TUPPERWARE BRANDS GIDA SAKLAMA KAPLARI SATMASIYLA ÜNLENMİŞTİ

        Şirketin popülaritesi 1950'lerde, savaş sonrası kuşaktan kadınların güçlenme ve bağımsızlık arayışıyla evlerinde “Tupperware partileri” düzenleyip gıda saklama kapları satmasıyla patlamıştı. Ancak, daha ucuz ve daha çevre dostu kaplar üreten rakiplerine karşı üstünlüğünü kaybetti. Öte yandan salgın sonrası işçilik, navlun ve plastik reçine gibi hammadde maliyetlerindeki artış da şirketin işlerini baskıladı.

        Geçen yıl şirketin hisseleri sert dalgalanmalar yaşadı.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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