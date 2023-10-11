Daha yüksek nüfus yoğunluğu, daha uzun vadeli planlamaya ve insanların daha az çocuk sahibi olmasına, ancak onların yetiştirilmesine daha fazla yatırım yapmasına yol açma eğilimindedir. Dolayısıyla bu tür yerlerde bu eğilimlerin yıl boyunca da değişmesini bekleyebiliriz.

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MEVSİMLERİ CİDDİYE ALIN

Mevsimlerin ruh halimizden çiftleşme davranışlarımıza kadar her şeyi etkileyebileceğinin farkına varırsak, bu bizim ve etrafımızdakilerin yılın farklı zamanlarında nasıl hissedip davrandığını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu farkındalık aynı zamanda çoğu psikolojik araştırmanın nasıl yürütüldüğüyle ilgili potansiyel bir sorunu da vurguluyor: Tipik olarak, bir psikolog mevsimsel etkilerle ilgili bir hipotezi test etmeye başlamadığı sürece, verilerini topladığı yılın zamanını bildirme eğiliminde değildir. Aylar boyunca veri topladıklarında da mevsimsel etkilerin varlığını test etme eğiliminde olmuyorlar. Yeni makalemizde önerdiğimiz gibi, sezon bunu değiştirmek için doğru zaman olabilir.

Kaynak: Psychology Today