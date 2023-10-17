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Araştırmalar, insanların isimlerine göre başkaları hakkında stereotiplere sahip olduklarını gösteriyor. Bu iddia daha tartışmalı olsa da isimler de önemli yaşam kararlarını etkileyebilir.

*Stereotip, sosyal psikolojide belirli birey türleri veya belli davranış biçimleri hakkında yaygın olarak benimsenen herhangi bir düşüncedir.