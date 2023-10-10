Terazi mevsimi burçları nasıl etkiliyor? Bu tarihe dikkat!
Yaz sonu genellikle kaosla doludur. Çocuklar ve gençler okula geri döndü, tatil günleri tamamen kurumuş durumda ve herkes soğuk, ıssız bir kış manzarasıyla karşı karşıya. Ancak Terazi mevsimi hayatımıza dengeyi geri getirmek için geldi. Terazi sezonu 22 Eylül'de başladı. İşte her burcun bekleyebileceği eğlence ve zorluklar…
23 Eylül'de başlayıp 22 Ekim'e kadar sürecek olan Terazi sezonu, astrolojik burçları uyumlu bir enerjiyle kaplıyor ve tüm burçları işlerinde, ilişkilerinde ve kendilerinde denge aramaya teşvik ediyor. Tatil sezonu yaklaşırken sabırsızlıkla beklenecek pek çok harika şey var ve Terazi sezonu hayatınızın oyun alanında bile size yardımcı olmak için burada.
Terazi'nin astrolojik işaretleri nasıl etkileyeceğini anlamak için burcunuzu ve onun benzersiz özelliklerini keşfedin.
KOÇ BURCUNA NE GELİYOR?
Koç, Terazi mevsimi, doğal özelliklerinize karşı antitetik bir dürtüyü de beraberinde getirir. Kavga başlatmak yerine onları çözüme kavuşturmak zorunda hissedebilirsiniz. Terazi enerjisi tamamen adaletin peşinde koşmakla ilgilidir, ancak yumruklarla ve sert sözlerle değil, etik ve diplomatik yollarla. Diplomatik kaslarınızı esnetin ve bu arenada nerede yetersiz kaldığınızı ortaya çıkarın.
Bu, kişisel ilişkilerinizi bağımsızlık ihtiyacınızla dengelemede karşılaştığınız engelleri aşmanın doğru zamanıdır. Öyle görünmese de, yanınızda insanlar olduğunda daha güçlü olursunuz. Arkadaşlarınızı etrafınızda toplayın ve her zaman yanınızda olmasanız bile onlara sizin için ne kadar önemli olduklarını gösterin.
BOĞA BURCU NE BEKLEYEBİLİR?
Boğa, siz ve Terazi güzel olan her şeye karşı bir sevgiyi paylaşıyorsunuz. Bu doğal takdir Terazi sezonunda ön plana çıkabilir. Bu merakı tatmin etmek için doğal dünyadan, sanattan ve yaratıcı keşiflerden keyif almayı düşünün.
Benzer şekilde, rutininizden kurtulmaya ve her zamankinden daha fazla sosyalleşmeye zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bir geceyi kaliteli bir kanepede ve kusursuz bir şekilde dekore edilmiş bir oturma odasında geçirmekten daha fazla sevmediğinizi biliyoruz, ancak Terazi sezonunun sizi gecelerinizi arkadaşlarınızla dışarıda geçirmeye davet etmesine izin verin. Sadece bu dünyanın değil, onun içinde olduğunuzu ve onun neler sunduğunu görmeyi hak ettiğinizi unutmayın.
İKİZLER TERAZİ SEZONUNU NASIL YÖNETECEK?
İkizler - siz ve Terazi, insanlarla sohbet etme ve bir konuşmanın tam ortasına girme sevginizle, başlangıçta orada olmasanız bile, bir elmanın içindeki iki bezelye gibisiniz. Kalabalığı şaşırtmaya ve arkadaş grubunuzu genişletmeye hazır olun çünkü sosyal becerileriniz Terazi sezonunda zirveye çıkacak.
Ancak yüzeysel küçük konuşmaların ötesine geçme ve bağlantılarınızı derinleştirme konusunda havada bir zorluk var. İtmeye ve çekmeye eğilimli biri olarak (sonuçta iki ayrı kişi tarafından temsil ediliyorsunuz), geçmişte yakın bağlantılar kurmaktan kaçınmış olabilirsiniz. Terazi'nin anlamlı dostluk ihtiyacından yararlanarak bu zengin, uzun süreli bağları güçlendirin.
TERAZİ SEZONU YENGEÇİ NELER BEKLİYOR?
Terazi mevsimi, Yengeç burcu için mutlu ve onarıcı bir dönem olacak. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hayatınızın yapboz parçalarının yerine oturduğunu hissetmelisiniz. Duyguları ve ilişkileri çoğu zaman uyumsuz olan bir burç olarak Terazi mevsimi, duygusal durumunuzu diğer insanların duygularından sülük yapmayacak kadar istikrarlı bir hale getirme fırsatı verir. Empatiniz size karşı kullanılıncaya kadar harika bir araçtır.
Ve duygularınızı ne kadar iyi kontrol ederseniz, duygularınız ve diğerleri arasında daha güçlü sınırlar oluşturmanız o kadar kolay olur. Bunu yaparken, bu sınırları hayatınızın diğer uyumsuz bölümlerine de genişletebilirsiniz, böylece yılın son çeyreğine güçlü bir şekilde başlayabilirsiniz.
TERAZİ MEVSİMİNİN ASLAN BURCUNA ETKİSİ
Aslanlar, doğal olarak gururlu bir grup olarak Terazi sezonu tüm bu özgüveni güçlendirecek. Ancak denge ve uyum temaları hayatınıza sızdıkça, başkalarının güvensizlikleri karşısında bu kibrin kibre dönüşmesine izin vermeye dikkat edin. Bunun yerine, bu güvenceyi etrafınızdakileri neşelendirmek için kullanın.
Benzer şekilde, kendinizi flört etme böceğine yakalanmış hissedebilirsiniz. Tabii ki Terazi mevsimi aşk enerjisiyle doludur (sonuçta Terazi burcu Venüs tarafından yönlendirilir) ve kendinize olan güveninizin insanları ateşe koşan güveler gibi çekmesi muhtemeldir.
Ancak gelecek ay boyunca kendinize güvenen ruhunuzu hayatınızdaki insanlara karşı daha duyarlı bir yaklaşımla dengeleme fikrinin size yol göstermesine izin verin.
YILDIZLARIN BAŞAK İÇİN NELERİ VAR?
Bir yandan, Terazi mevsiminin denge dürtüsü, pratik fikirli bir Başak burcunun hemen başa çıkabileceği bir şeydir. Daha fazla mola planlayabilir, işinizde daha fazla verimlilik elde etmek için çalışabilir ve arkadaşlarınızı genel bir kontrol için bir araya getirebilirsiniz. Ancak sezon aynı zamanda Başak'ın doğal üretkenliğine potansiyel bir tuzak da getiriyor.
BAŞAK MEVSİMİ HER BURCU NASIL ETKİLER?
Bazıları için Terazi dönemi karar vermenin zor olduğu bir dönem olabilir. Su burçları akışla birlikte hareket edebilirken, Başak gibi toprak burçları bu azalan üretkenlik karşısında daha fazla zorluk yaşayabilir. Kararsızlığı ciddiye almayın; Terazi mevsimi Akrep'e geçtiğinde işler kendiliğinden düzelecektir.
TERAZİ SEZONUNUZDA NELER YAPABİLİR?
Herkese dikkat edin, Terazi sezonu geldi ve Teraziler her zamankinden daha da parlıyor. Bu sizin mevsiminiz, dolayısıyla sizi siz yapan her şeyi kucaklamanın zamanı geldi. Terazilerinizi parlatın, çünkü bu, hayatınızın her yönünü dengeye getirme mevsimidir. Kişisel yaşamınız ile profesyonel uğraşlarınız arasında yeni bir denge kurmaya yönelik çalışmak için yıldızlardan gelen enerjiye ve motivasyona sahip olmalısınız.
Ancak, kaybettiğiniz zamanı daha az üretken özelliklerinize harcamaktan kaçının. Kararsızlık, kendini beğenmişlik ve gölgelerin arasında saldırmayı bekleyen tencereyi karıştırma ihtiyacı. Normalde bunlardan kaçınmak kolaydır, ancak sezon boyunca en zorlu özellikleriniz bile destek alabilir.
AKREP, TERAZİ SEZONUNUN ETKİLERİNİ NASIL YÖNETEBİLİR?
Akrep, bir su burcu olarak duygusal olma eğilimindesiniz, ancak savaşlarınızı kolunuza takmak yerine içinizde yüzleşiyorsunuz. Yıl boyunca, içinizdeki muazzam duygusal kargaşadan bunaldığınızda başkalarından, hatta sevdiklerinizden bile uzaklaşmış olabilirsiniz. Neyse ki Terazi sezonu bu olağan mücadeleye bir soluklanma sunuyor.
Terazi mevsiminde, hayatınızdaki diğer ilişkilere yer açmak için duygularınızı işlemeye odaklanmak isteyebilirsiniz. Eğer izolasyonunuz sevdiklerinizle aranızda bazı çatlaklara neden olduysa, bu sezonu onlarla yeniden bağlantı kurmaya ve bu bağlantıları kurmaya ayırın.
YAY, TERAZİ SEZONUNU NASIL YÖNLENDİRECEK?
Yay, yeni arkadaşlarla ve yeni yerlerle çevrelendiğinde mutlu olduğun yerdesin. Terazi sezonunun sosyal enerjisini alın ve bunu dünya çapında dostlukların geliştirilmesine dönüştürün. Yeni yerleri deneyin, adını daha önce duymadığınız tuhaf yerlere gidin ve arkadaşlarınızı da yanınıza alın. Sevdiğiniz insanlar için oluşturacağınız alanın sınırı yok ve bu, giderek büyüyen çevrenizi daha da genişletmek için harika bir sezon.
Ancak, onları kancaya alıp, romantik ilişkilere karşı tutumunu çok ilerilere bırakma konusunda dikkatli olun. Terazi mevsimi çapkın bir enerjiyi harekete geçirir ve kontrol edilmezse arkanızda uzun bir sevgili dizisi bırakmanıza neden olabilir.
OĞLAK BU SEZON NELER BEKLEYEBİLİR?
Oğlak, Terazi mevsimi sizin için çok ihtiyaç duyulan bir astrolojik dönemdir. Hata yapma konusunda hırslısınız, bir mil genişliğinde bir işkolik çizginiz var. Neyse ki Terazi mevsimi, birkaç haftalığına da olsa bu hırsı dizginleyerek bu dengesizliğe rahatlatıcı bir merhem olabilir. Bu süre zarfında daha iyi bir iş/hayat dengesi oluşturmak için büyük bir şansınız var. Tutkularınızın peşinden gitmek istiyorsanız, bunu yapmanız önemlidir.
Benzer şekilde, kendinizi adaletsizliğe karşı aşırı duyarlı bulabilirsiniz; bu nedenle, dünyadaki hastalıklarla etkileşime girerken kendinize iyi bakın. Adaleti aramak için üzerinize düşeni yapmalısınız ama bunu hayatınızdaki diğer dengesiz alanlara değinmeyi göz ardı etmenize izin verecek başka bir haçlı seferine dönüştürmeyin.
KOVA BURCUNU TERAZİ SEZONUNDA NELER BEKLİYOR?
Kova ve Terazi mevsiminin üzerinizde diğer burçlara göre daha az etkisi olması muhtemeldir. Muhtemelen sosyal çevrelerinizde uyum yaratmaya ve benzersiz bağımsızlığınızı sosyalleşme ihtiyacınızla dengelemeye itileceksiniz, ancak geliştirebileceğiniz çok fazla alan yok.
Hayata böylesine yaratıcı bir bakış açısına sahip biri olarak, pek çok kişinin uyum sağlamak için maruz kaldığı sosyal kısıtlamaların dışında zaten varsınız. Tuhaflıklarınızı, başkalarının zorlanacağı bir şekilde benimsediğiniz için, doğal olarak eskisinden daha dengeli bir hayata sahip olursunuz.
TERAZİ SEZONUNDA BALIK BURCUNA GELECEK HER ŞEY
Balık, başkalarına kendinden bu kadar çok şey vermekten gurur duyuyorsun. Ancak bu, kendi duygusal ve zihinsel sağlığınıza zarar verebilir. Kişisel bakım uygulamalarını savunmak ve kendinizin ne kadarını başkalarının ayaklarına bıraktığınızı azaltmak için Terazi sezonunun dengeli enerjisini kullanın.
Terazi sezonu sosyal enerjiyi artırırken yanıtları başkalarının yanında aramak zorunda kalsanız da, ne pahasına olursa olsun bunu yapmaktan kaçının. Bunun yerine, duygularınızı başkalarınınkinden ayırarak kendi sorunlarınızı ele alın ve daha iyi iç sınırlar oluşturmaya çalışın.
TERAZİ SEZONUNUN MAĞAZADAKİ HER ŞEYİNİ BEKLEYEMEYİZ
Daha iyi bir iş/yaşam dengesi oluşturmaktan, uzun geceler geçirerek sosyal sorunlarınızı gidermeye kadar Terazi sezonu bazı ilginç şeylerle dolu olacak. Eylül sonundan Ekim sonuna kadar hayatınızın tüm yönleri arasında güzel bir denge yaratmayı bekleyebilirsiniz. Dikkatli olursanız yılın son çeyreğine de bu uyumu yanınızda taşıyabileceksiniz.
Kaynak: Love to Know