Onsuz da gayet iyi yapabileceğiniz 7 organ! Gereksizse neden var?

Bir teoriye göre, bu gerekli olmayan organlar ve bezler, bir zamanlar evrimsel atalarımızın yaşamlarında önemli roller üstlenmişken, artık anatomik kalıntıları temsil ediyor. Örneğin, uzun süredir apandis'in seleflerimizin yiyecekleri sindirmesine yardımcı olduğu düşünülüyordu, ancak binlerce yıl içinde geçerliliğini yitirdi. Ve bazı organlar yaşamın belirli aşamalarında son derece faydalıdır, ancak daha sonra gözden çıkarılabilir hale gelir. İşte onsuz da gayet iyi yapabileceğiniz 7 vücut parçası…

Bu organ yaklaşık olarak serçe parmağınızın büyüklüğündedir ve kolonunuzun sağ alt kısmından sarkar. Açık olmayan nedenlerden dolayı bağırsak yolunun bu kısmı bazen tıkanır, enfeksiyon kapar veya iltihaplanır. Yeterince uygun bir şekilde, apandisit kelimesi apendiksin iltihabı anlamına gelir. Antibiyotik tedavisiyle düzelse de, sıklıkla acil cerrahi müdahale (apendektomi) gerekli olur.

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Bademcikler

Vücuttaki bir lenf düğümleri ağı, bakteri ve virüsler gibi tehlikeli istilacıların yakalanmasına yardımcı olan bağışıklık gözetim sisteminin bir parçasıdır. İki bademciğinizi, bu davetsiz misafirleri koruyan daha büyük, özelleşmiş lenf düğümleri olarak düşünün. Boğazın arka kısmında, üstlerindeki sarkan doku parçası olan küçük dilin hemen yanlarında ve arkasında bulunurlar.

Artık bademciklerin alınması ( bademcik ameliyatı ) yalnızca çocuklarda sık görülen bir durum olan strep boğaz gibi tekrarlayan bakteriyel boğaz enfeksiyonu nöbetleri geçiren kişiler için önerilmektedir. Bir kez çıkarıldıktan sonra, gerçek lenf düğümleri de dahil olmak üzere diğer lenfoid dokular bademciklerin işini devralabilir.