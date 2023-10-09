Gençlik iksiri olarak kullanılıyor! Kolajen içecekleri ve takviyeleri ne işe yarıyor?

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BİLİM KOLLAJEN İÇECEKLERİ VE TAKVİYELERİ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR? Cilt üzerine yapılan araştırmalar şunları içerir: Uluslararası Dermatoloji Dergisi'nde yayınlanan ve toplam 1.125 katılımcının yer aldığı 19 çalışmanın incelemesi ve analizinde kollajen takviyesi kullananlar, cildin sıkılığında, esnekliğinde ve nem içeriğinde iyileşme olduğunu, kırışıklıkların daha az fark edildiğini gördü. Bu umut verici görünüyor, ancak ciltteki bu iyileşmelerin aslında kolajenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belli değil. Denemelerin çoğunda kolajenden daha fazlasını içeren ticari olarak temin edilebilen takviyeler kullanıldı: ek bileşenler arasında vitaminler, mineraller, antioksidanlar, koenzim Q10, hyaluronik asit ve kondroitin sülfat vardı.

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Birkaç randomize, kontrollü çalışma, yüksek miktarlarda prolilhidroksiprolin ve hidroksiprolilglisin peptidlerini içeren kolajen takviyelerinin içilmesinin cildin nemini, elastikiyetini, kırışıklıklarını ve pürüzlülüğünü iyileştirebileceğini göstermektedir. Ancak ticari olarak temin edilebilen ürünlerin uzun vadede yararlı ve güvenli olup olmadığını öğrenmek için geniş, yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.