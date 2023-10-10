Siz ilk kimi arıyorsunuz? İnsanlar biriyle konuşmak gerektiğinde kimi ararlar?

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İhtiyacımız olduğunda birisiyle konuşmak aynı zamanda daha pratik amaçlara da hizmet edebilir. Better Health Channel'daki uzmanlara göre sorunlarımızı başka biriyle konuşmak, belirli bir durum hakkında netlik kazanmamıza, bastırılmış duyguları serbest bırakmamıza, daha az yalnız hissetmemize, bir soruna yeni çözümler belirlememize veya koşullara farklı bir bakış açısıyla bakmamıza yardımcı olabilir.

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Birçoğumuz bazı insanlarla konuşurken diğerlerinden daha rahat hissedebiliriz. Bu nedenle Health Digest'in 610 okuyucusuna desteğe ihtiyaç duyduklarında en çok kiminle konuşmayı tercih ettiklerini sordu.