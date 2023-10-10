Siz ilk kimi arıyorsunuz? İnsanlar biriyle konuşmak gerektiğinde kimi ararlar?
Güvendiğimiz kişilere güvenmek yalnızca bağlılık duygumuzu geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda bunu yapmanın zihinsel ve fizyolojik sağlık açısından gerçek faydaları da vardır. Örneğin birisiyle nasıl hissettiğimiz hakkında konuşmak vücudun stres tepkisini azaltmaya yardımcı olabilir.
Psikolojik Bilim dergisinde 2007 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, duygularımızı söze dökmenin beyin aktivitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu buldular; bu süreç duygu etiketleme olarak bilinir.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri araştırmacıları, MRI teknolojisini kullanarak, korku tepkimizden sorumlu bölge olan amigdala da dahil olmak üzere beynin çeşitli alanlarında aktivitede bir azalma gözlemlediler.
Araştırmacılar, başkalarına nasıl hissettiğimizi ifade etmenin duygusal tepkiselliği azaltmaya yardımcı olabileceği sonucuna vardı.
İhtiyacımız olduğunda birisiyle konuşmak aynı zamanda daha pratik amaçlara da hizmet edebilir. Better Health Channel'daki uzmanlara göre sorunlarımızı başka biriyle konuşmak, belirli bir durum hakkında netlik kazanmamıza, bastırılmış duyguları serbest bırakmamıza, daha az yalnız hissetmemize, bir soruna yeni çözümler belirlememize veya koşullara farklı bir bakış açısıyla bakmamıza yardımcı olabilir.
Birçoğumuz bazı insanlarla konuşurken diğerlerinden daha rahat hissedebiliriz. Bu nedenle Health Digest'in 610 okuyucusuna desteğe ihtiyaç duyduklarında en çok kiminle konuşmayı tercih ettiklerini sordu.
ÇOĞU KİŞİ DUYGUSAL DESTEK İÇİN BİR PARTNERE ULAŞTIĞINI BİLDİRDİ
Sekiz katılımcı, duygusal destek için anonim bir uygulamaya veya yardım hattına ulaşmayı seçti; bu da toplam yanıtların yüzde 1,31'ini oluşturdu.
16 oy alan destek grupları cevapların yüzde 2,62'sini oluşturdu.
Önemli ölçüde daha fazla oy, bir terapiste veya başka bir akıl sağlığı uzmanına ulaşmaktı.
Bu yanıt seçeneği 60 oy aldı ve toplam yanıtların yalnızca yüzde 10'unu oluşturdu.
114 kişi ihtiyaç duyduğunda bir aile üyesiyle konuşmayı tercih ettiğini belirtirken, en iyi yanıt bir arkadaş veya partner arasında geldi.
İkinci sırada ise bir arkadaşla konuşmak 189 oy aldı.
Toplam yanıtların yüzde 36,56'sını 223 oyla bir partnerle konuşmak oluşturuyor.