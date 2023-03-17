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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler belli oldu

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  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı. Eşleşmeler şöyle:
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Real Madrid-Chelsea
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Inter-Benfica
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Milan-Napoli
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Manchester City-Bayern Münih
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlar ise 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    M. City - B. Münih / R. Madrid - Chelsea
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    Milan - Napoli  / Inter - Benfica
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    FİNAL İSTANBUL'DA

    Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
  • Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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