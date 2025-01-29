Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise PSV ile Liverpool arasında oynanacak. Devler Ligi'nde yedide yedi yaparak 21 puanla lider konumda olan Liverpool, zorlu PSV deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan ev sahibi avantajını kullanarak rakibini safdışı bırakmayı hedefleyen PSV, yedek kadrosuyla çıkacak olan Liverpool karşısında puan ve puanlar arayışında olacak. Peki, PSV- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...