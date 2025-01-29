PSV Eindhoven- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında PSV ile Liverpool karşılaşacak. Arne Slot'un öğrencileri, oynadığı 7 maçı da kazanarak 36 takımlı tabloda zirvede yer aldı. Öte yandan 7 maçta 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlübiyet elden eden PSV 11 puanla 19. basamakta bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, PSV- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise PSV ile Liverpool arasında oynanacak. Devler Ligi'nde yedide yedi yaparak 21 puanla lider konumda olan Liverpool, zorlu PSV deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan ev sahibi avantajını kullanarak rakibini safdışı bırakmayı hedefleyen PSV, yedek kadrosuyla çıkacak olan Liverpool karşısında puan ve puanlar arayışında olacak. Peki, PSV- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
PSV- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
PSV- Liverpool maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
PSV- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Philips Stadion'da oynanacak mücadele tabii spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.