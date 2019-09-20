UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, çıktıkları mücadelelerde sadece 1 puan kazanabildi.
Devler Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 puan kazandı. Bu, Türkiye'nin Avrupa kupalarında elde ettiği tek puan oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE 0 ÇEKTİK!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ise rakiplerine mağlup oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Getafe'ye 1-0'lık skorla kaybederken Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi.
Başakşehir ise konuk olduğu Roma'ya direnemedi ve 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.
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