UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna umutlu başlangıç yaptı.

A Grubu'nda Club Brugge'un yanı sıra Paris Saint-Germain (PSG) ve Real Madrid gibi güçlü takımlarla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge karşısında aldığı bir puanla kalan maçlar için iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray, Club Brugge karşısında aldığı sonuçla Avrupa'da bazı şansızlıklarını da kırdı.

DIŞ SAHADA 5 MAÇ SONRA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi başardı.

Bu büyük organizasyonda son olarak 2015-2016 sezonunda Kazakistan'ın Astana takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki 5 dış saha mücadelesini de yenilgiyle tamamlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak bu kötü seriye son verdi.

DEPLASMANDA KALESİNİ UZUN SÜRE SONRA GOLE KAPADI

Galatasaray, Club Brugge karşısında rakip oyunculara gol izni vermeyerek uzun süre sonra iyi savunmasıyla öne çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Club Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyememişti. Son olarak geçen sezon Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenildiği karşılaşmada gol yiyen Galatasaray, Club Brugge mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.

10. KEZ PUAN ALARAK BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer alan Galatasaray, 10. defa puan alarak grup mücadelesine başladı.

Bu organizasyonda grup maçlarına 4 kez kazanarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6 defa da beraberlik alarak başlangıç yaptı.

Galatasaray, grup mücadelesinin ilk haftasında 6 kez mağlup olmuştu.