Şampiyonların biri garson, diğeri pompacı

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da yaşayan 24 yaşındaki Hatice Demirel, yaklaşık 10 yıldır halterle uğraşıyor. 19 kez milli formayı giydi. Dünya şampiyonu oldu, Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük kürsülerine çıktı. Uluslararası turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı. Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu mezunu olan Demirel'in hayali öğretmen ya da antrenör olmak. Ancak geçim derdine düşünce bir kafede garsonluk yapmaya başladı.

KÜRSÜDEN BENZİNCİYE

1996-2004 yılları arasında katıldığı şampiyonalarda 2 kez Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğünü elde eden 35 yaşındaki Ahmet Gülcan da aynı durumda. Sporu bir süre önce bırakan Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu mezunu olan Gülcan da antrenör ya da öğretmenlik hayal ederken geçim derdine düştü. Evli ve bir çocuk babası Gülcan inşaat işçiliği, garsonluk, seyyar satıcılık, oto yıkamacılık ve otopark görevlisi olarak çalışmış... Şimdi ise bir benzincide pompacı olarak görev yapıyor.

"BİZE SAHİP ÇIKILSIN"

Gülcan ve Demirel, "Milli sporcuyuz. Bizim yerimiz spor salonları ve okullar, bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Giymemiz gereken milli forma iken bizler tulum giyiyoruz. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz" dediler.

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