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        Dünya ikincisi cimnastikçi Bade: Ay-Yıldızlı formayı giymek gurur verici

        TrampolinCimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcusu Tuba Bade Şahin, "Ay-Yıldızlı formayı giymek gurur verici. Onu hissetmek bana mutluluk veriyor. Hedefim olimpiyatlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:10
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        Dünya ikincisi cimnastikçi Bade: Ay-Yıldızlı formayı giymek gurur verici
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        TrampolinCimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcusu Tuba Bade Şahin, "Ay-Yıldızlı formayı giymek gurur verici. Onu hissetmek bana mutluluk veriyor. Hedefim olimpiyatlar" dedi.

        İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda, 14 yaşındaki milli sporcu Tuba Bade Şahin, bireyselde topladığı 50 bin 750 puanla gümüş madalya kazandı. Şahin ayrıca kadınlar senkronda Çankırılı Ada Kanat ile birlikte topladıkları 44 bin 30 puanla dünya ikincisi oldu. Küçüklüğünde hareketli olduğu için ailesi tarafından cimnastik sporuna yönlendirildiğini ve elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Şahin, "Senenin başından beri bu yarışma için çalışıyordum. Başta heyecanlıydım ama salondaki atmosferi görünce daha da rahatladım" diye konuştu.

        "CİMNASTİK SPORUNA ISPARTA'DA BAŞLADIM"

        Ailesinin her zaman kendisini desteklediğini ve başarılı olacağına inandığını söyleyen milli cimnastikçi Tuba Bade Şahin, "Küçükken çok hareketli bir çocukmuşum. Annemler de beni cimnastiğe yazdırmayı tercih etmişler. İlk olarak Isparta'da artistik cimnastik ile başladım. Daha sonra da babamın tayini dolayısıyla Samsun'a taşındım. Burada Zeyno hoca ilk olarak çalıştırdı, sonra da Çağdaş hoca ile trampolin cimnastiğe devam ettim. Çalıştıkça yaptım. Aldığım dereceye ilk başta inanamadık, çok sevindik, çok mutlu olduk. Ailem de çok mutlu. Yapabileceğime inanıyorlar. Bu sporu yapmamı da çok destekliyorlar. Kendi adıma çok gururlu ve mutluyum. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Aynı şekilde Ada ile yaptığımız senkronlar da iyi. Mutluyum ve çalışmaya da devam edeceğim. Ay-Yıldızlı formayı giymek gurur verici. Onu orada hissetmek bana gurur ve mutluluk veriyor. Hedefim olimpiyatlarda yarışmak ve derece yapmak" ifadelerini kullandı.

        "BADE, 2028'DEKİ OLİMPİYALARA HAZIRLANIYOR"

        Milli sporcu Tuba Bade Şahin'in antrenörü Çağdaş Keskür ise "Mutlu ve gururluyuz. Uzun yıllardır bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz bayrağımızı yukarılarda tutmak ve göstermek. Hedefimiz milletimizi en iyi şekilde temsil etmekti. İyi bir sistem oluşturduk. Temel eğitim ve yarışmacı performans gruplarımız var. Sporcularımızın ciddi anlamda üst kademelere çıktığını görebiliyoruz. Bunlar emek ve çalışmakla olan şeyler. Başarılar küçük salonlardan geliyor ama alt yapılarda çok sporcularımız var. Sporcumuz hem bireyselde ikincilik madalyasını hem de senkronda gümüş madalya kazandı. Bunlar tarihimize geçen olaylar. Bunlar tarihimizde ilk defa olan başarılar. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Sporcularımızla yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bade, 2028'de düzenlenecek olimpiyatlar için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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