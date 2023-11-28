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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:52
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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen A.B, T.E. ile Y.Y. (39) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulans ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bafra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçla olay yerinden kaçan şüphelileri, ilçe merkezinde kısa sürede gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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