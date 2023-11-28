Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen A.B, T.E. ile Y.Y. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulans ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçla olay yerinden kaçan şüphelileri, ilçe merkezinde kısa sürede gözaltına aldı.

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