OMÜ'de "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesi tanıtıldı Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" (This Youth Can Do A Good Job) projesi tanıtıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL