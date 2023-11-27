OMÜ'de "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesi tanıtıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" (This Youth Can Do A Good Job) projesi tanıtıldı.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu" (NEET) kapsamında düzenlenen "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinde, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ya da fakültelerin uygun bölümlerden mezun 60 kişinin bölge sanayi kuruluşlarında istihdam edilebilirliklerini arttırmak hedefleniyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen projenin toplam bütçesi 333 bin 53 avro, proje süresi 12 ay. Projede 80 gün sürecek eğitimi tamamlayanların istihdamını arttırmak amacıyla İş Kurumu (İŞKUR) ile birlikte çalışılacak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, projenin hedef kitlesinin bölgesinde herhangi bir şekilde işi olmayan, iş gücüne katılmamış mezunların olduğunu dile getirdi.

Bölge sanayilerinde istihdam edilecek nitelikli iş gücünü bu proje ile arttırmak istediklerini vurgulayan Ünal, "Proje ile 2024 Eylül ayında eğitim görenler sektöre doğrudan katılmış olacak. Hem işveren öğrenciyi seçebilecek hem de öğrenciler çalışmak istedikleri alanlarda uzmanlaşmış olacak. O nedenle her iki taraf kazanacaktır burada. Genel algı ara elemanın olmadığıyla alakalı sektörde bir sıkıntı var. Bu sorun eğer çözülmezse gelecekte çok daha büyük yaralar açacak. OMÜ olarak bizim burada yaptığımız, istihdam alanının beklentisini yüzde yüz karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmek suretiyle meslek yüksekokullarına yeni bir biçim, yeni bir format getirmek." dedi.

Üniversite ve sanayi iş birliğinin bu protokolle yeni bir soluk kazanacağına işaret eden Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:

"Burada üniversitenin yaptığı şey sektörün talep üretmesini sağlamak. Sektörün talebinin üniversite tarafından resmi bir kurum olarak karşılanabilmesi için mutlaka bir protokol üzerinden gidilmesi gerekiyor. Protokol taraflara yükümlülüklerini hatırlatıyor. Kim ne yapacak? Bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla hem işin düzgün yürümesine hem de hukuki sorun yaşanmaması için bu düzenleme son derece önemli. Bu projeyle beraber yeni iş birlikleri oluşturulacak ya da daha önce iş birliği içerisinde olduğumuz, beraber çalıştığımız sektöre yeni alanlar açılacak. OMÜ olarak bu noktada biz üniversiteyle sanayinin karşılıklı olarak talepleri karşılayabilecek, karşılıklı olarak birbirlerini destekleyebilecek gelecek açısından da birbirlerine güvence oluşturacak teminat verecek iki paydaş olarak bütünleşmesinin arzusu içerisindeyiz."

Proje tanıtım töreninde Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Gezegin projenin amacı ve faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki NEET'lere ulaşabilmek, proje kapsamındaki eğitim faaliyetleri ve İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi vermek ve başvuru yapabilmelerini sağlamak için TR83 bölgesinde toplam 23 meslek lisesi, MYO ve fakültede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen kursiyerler için başvuru süresi 3 Aralık 2023 tarihinde sona erecek, adaylar "neetpro.omu.edu.tr" adresinden başvuru yapabilecek.