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        Karadeniz'de, göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

        SAMSUN'da, polisinKaradeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Trabzon ve Rize'de yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:00
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        Karadeniz'de, göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
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        SAMSUN'da, polisinKaradeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Trabzon ve Rize'de yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheliye yönelik çalışma yaptı. Ekipler, eş zamanlı operasyonda Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afgan uyruklu K.N.'yi, Of ilçesinde S.Ö.'yü, Rize'nin İkizdere ilçesinde ise S.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Samsun'a getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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