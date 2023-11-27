Karadeniz'de, göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
SAMSUN'da, polisinKaradeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Trabzon ve Rize'de yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'da, polisinKaradeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Trabzon ve Rize'de yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheliye yönelik çalışma yaptı. Ekipler, eş zamanlı operasyonda Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afgan uyruklu K.N.'yi, Of ilçesinde S.Ö.'yü, Rize'nin İkizdere ilçesinde ise S.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Samsun'a getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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