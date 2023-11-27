Salıpazarı Belediyesinden gençlere eğitim desteği

Salıpazarı Belediyesi ilçede meslek sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs veriyor.

Belediye tarafından açılan kurslarda, POMEM, PMYO, Milli Savunma Üniversitesi ile BESYO sınavlarına hazırlanan gençlere teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle açılan ücretsiz kurslara Belediye ekipman desteği sağlıyor.

Elliden fazla gencin kayıt olduğu kurslar iki grup ile Salıpazarı Spor Salonu'nda devam ediyor. Geçen yıl da verilen eğitimlere devam eden gençlerden 19'u sınavlarda başarı göstermişti.

Belediye Başkanı Halil Akgül, "Parkur eğitimlerimizi son üç yıldır ücretsiz bir şekilde gençlerimizin istedikleri bölümleri kazanmaları için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde devam ettiriyoruz. Gençlerimiz kazandıkça bizler de mutlu oluyoruz. Bu sene de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.