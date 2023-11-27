Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı Belediyesinden gençlere eğitim desteği

        Salıpazarı Belediyesi ilçede meslek sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı Belediyesinden gençlere eğitim desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salıpazarı Belediyesi ilçede meslek sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs veriyor.

        Belediye tarafından açılan kurslarda, POMEM, PMYO, Milli Savunma Üniversitesi ile BESYO sınavlarına hazırlanan gençlere teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle açılan ücretsiz kurslara Belediye ekipman desteği sağlıyor.

        Elliden fazla gencin kayıt olduğu kurslar iki grup ile Salıpazarı Spor Salonu'nda devam ediyor. Geçen yıl da verilen eğitimlere devam eden gençlerden 19'u sınavlarda başarı göstermişti.

        Belediye Başkanı Halil Akgül, "Parkur eğitimlerimizi son üç yıldır ücretsiz bir şekilde gençlerimizin istedikleri bölümleri kazanmaları için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde devam ettiriyoruz. Gençlerimiz kazandıkça bizler de mutlu oluyoruz. Bu sene de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu
        Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu
        Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
        Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsun'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi
        Samsun'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi
        Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı
        Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından