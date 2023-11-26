Samsun'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi SAMSUN'dafırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi, bazı mahallelere enerji verilemedi. Kavak, Asarcık ve Bafra'da etkili olan fırtına maddi hasara neden oldu.

SAMSUN'dafırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi, bazı mahallelere enerji verilemedi. Kavak, Asarcık ve Bafra'da etkili olan fırtına maddi hasara neden oldu.

Bu akşam saatlerine etkili olan fırtına, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Asarcık ilçesi Gündoğdu ve Çulhaoğlu Mahallesi, Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi ve Kavak ilçesi Beykoyu Mahallesi ile Atayurt Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan bazı elektrik direkleri fırtına nedeniyle yola devrildi. Direklerin yola devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı mahallelerde elektrik kesintisi oldu.

Asarcık ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde elektrik direği içinde otomobil bulunan bir garajın üzerine devrildi. Selahattin Onat'a ait araç hasar gördü. Çulhaoğlu Mahallesi'nde de Mehmet Çetin'e ait ahır ve samanlık çatısı fırtına nedeniyle uçtu.