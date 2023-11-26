Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Satka, Van Drongelen (Dk. 88 Laura), Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 84 Ercan Kara)

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 46 Aboubakar), Necip Uysal, Masuaku, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes, Rosier, Muleka (Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 67 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Cenk Tosun, Dk. 84 Colley (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Satka, Dk. 59 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 42 Rosier (Beşiktaş)

SAMSUN

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