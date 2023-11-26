Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Masuaka, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rosier, Muleka, Cenk Tosun
Goller: Dk. 17 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Rosier (Beşiktaş), Dk. 45+1 Satka (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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