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        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:36
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        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen şampiyonada 65 ilden 445 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonanın ikinci gününde yıldızlar ve gençler kategorisinde sporcular, yarı final ve final atışlarını gerçekleştirdi.

        Yıldız erkek ve kızlar ile genç kızlar takım kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinciliği elde ederken genç erkeklerde takım Erbaa Gençlik Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu.

        Yıldız kızlar bireyselde Zeynep Kaan ve erkeklerde ise Mehmet Haktan Altıntaş birinci oldu. Genç kızlar bireyselde Dilara Ecem Deniz altın madalya kazanırken erkeklerde ise Fahrettin Koç birinciliği elde etti.

        - "Her geçen gün Türk okçuluğu büyüyerek devam ediyor"

        Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sezonun ilk müsabakası gibi son müsabakasının da Samsun'da yapıldığını ifade etti.

        Dört yıl önce kurulan federasyonun büyük yol katettiğini belirten Toksöz, "Her geçen gün Türk okçuluğu büyüyerek devam ediyor. İnşallah buradaki bu ivme önümüzdeki 2024 yılında da artarak devam edecek. Burada ailelerimizin ve antrenörlerimizin gayreti çok önemli, kıymetli sporcular yetiştiriyorlar. Gerçekten çok cevval bir nesil geliyor. Türk okçuluğunu yaşatacak, bu bayrağı taşıyacak, bu bayrak yarışında görev alacak çok kıymetli sporcularımız geliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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