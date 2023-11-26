Samsun'da 5 katlı binan çatı katında yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi Meyveli Sokak'ta, 5 katlı binanın çatı katında bulunan elektrik odasında yangın çıktı.

Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında binanın elektrik tesisatı ile çatı katında hasar oluştu.

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