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        Samsun'da 5 katlı binan çatı katında yangın çıktı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:51
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        Samsun'da 5 katlı binan çatı katında yangın çıktı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Meyveli Sokak'ta, 5 katlı binanın çatı katında bulunan elektrik odasında yangın çıktı.

        Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında binanın elektrik tesisatı ile çatı katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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