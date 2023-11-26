Kıbrıs gazisi Hasan Çalışkan, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Çalışkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süredir tedavi gören Hasan Çalışkan, yaşamını yitirdi.

Evinden alınan Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Merkez Yeşil Camisi avlusuna getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Çalışkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Samet Başara, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve askeri erkan katıldı.

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