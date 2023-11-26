Samsunspor - Beşiktaş maçtan notlar Süper Lig´in 13´üncü haftasında Samsunspor, sahasında Beşiktaş´ı konuk etti. 19 Mayıs Stadı´nda saat 16:00´da başlayan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yandımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Anıl Usta üstlendi.

Süper Lig´in 13´üncü haftasında Samsunspor, sahasında Beşiktaş´ı konuk etti. 19 Mayıs Stadı´nda saat 16:00´da başlayan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yandımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Anıl Usta üstlendi.

MARKUS GISDOL CEZALI

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol cezalı olduğu için Beşiktaş karşısında takımın başında sahaya çıkamadı. Pendik maçının bitiminde kırmızı kart gören Gisdol´un yerine yedek kulübesinde takımı antrenör Erdinç Sözer yönetti.

SAMSUNSPOR´UN MOR FORMA FARKINDALIĞI

Samsunspor, geçen sezon başında kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık kampanyası yürütmeye başlamıştı. Ev sahibi ekip, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beşiktaş karşısına bu maça özel hazırlanan mor formayla çıktı.

SAMSUNSPOR´UN EKSİKLERİ

Samsunspor´da Flavien Tait ve Moryke Fofana hastalığı, Landry Dimata sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mickael Tırpan, Marc Bola ve Muhammet Ali Özbaskıcı, teknik direktör Markus Gisdol´un tercihiyle kadroya alınmadı.

Samsunspor, Beşiktaş mücadelesine şu 11´le çıktı: "Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Ait Bennasser, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji."

BEŞİKTAŞ 11 YIL SONRA SAMSUN´DA

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig´de en son 2011-2012 sezonunda karşı karşıya gelmişti. O sezon Samsun´da oynanan maç 1-1 berabere sona ermiş, İstanbul´daki karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı. İki takım Süper Lig´de 11 yıl sonra karşılaştı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Samsun´a 11 yıl sonra gelen Beşiktaş büyük ilgi gördü. Samsun ve çevre illerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar 19 Mayıs Stadı´nda deplasman tribününü doldurdu. Beşiktaş taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

BEŞİKTAŞ´TA 10 EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakat olan Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jean Onana, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile cezalı Ante Rebic´i kadroya almadı.

Çalımbay, Samsunspor maçına şu 11'le çıktı: "Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Alexander Chamberlain, Jackson Muleka, Cenk Tosun."

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

2023-11-26 15:51:08