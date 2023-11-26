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        AK Parti Samsun'da aday adayları için temayül yoklaması yaptı

        AK Parti Samsun İl Başkanlığınca 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:47
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        AK Parti Samsun'da aday adayları için temayül yoklaması yaptı
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        AK Parti Samsun İl Başkanlığınca 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı.

        AK Parti Samsun İl Başkanlığınca, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da dijital ortamda temayül yoklaması yapılıyor.

        Yoklamaya katılan AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, gazetecilere, gerçekleştirecekleri temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Sarıeroğlu, Türkiye'de 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri dijital ortamda temayül yoklamasının büyük bir hassasiyetle geçeceğine inandığını belirterek, "AK Parti olarak her zaman ilklerin partisi olduk. Teşkilatlarımızın hassasiyeti, istişare, birlikte çalışma, ortak akıl partimiz için her zaman çok kıymetli oldu. Bunun en önemli yansıması da geçmişten bu yana partimizin bir geleneği olan temayül yoklamaları." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok iyi hazırlandıkları mahalli idareler seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu süreçten zaferlerle çıkacaklarına inandıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

        "Samsun da bize her zaman en güçlü desteği veren, rekorlar kıran bir kentimiz. İnşallah bugün gerçekleştireceğimiz temayül yoklaması sonrasında güçlü adaylarımızla Samsun'da yerel seçimlere güçlü emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sürecin herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Güçlü kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti olarak en iyi yaptığımız işi, çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün doğa dostu, teknoloji dostu, çevre dostu bir temayül yoklaması gerçekleştireceğiz."

        Konuşmaların ardından başvuru işlemleri tamamlanan yaklaşık 100'e yakın aday adayına, saat 16.00'ya kadar yaklaşık 3 bin 500 teşkilat üyesinin elektronik ortamda oy vereceği öğrenildi.

        Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Erden, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Enes Kaşkaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer ile aday adayları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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